Вестник Кавказа

Диких зверей прививают от бешенства в Ингушетии

Диких зверей прививают от бешенства в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс защиты диких животных от бешенства стартовал в Ингушетии. Зверям "делают прививки", а точнее – угощают их съедобной приманкой, внутрь которой заключена вакцина.

Вакцинация диких животных стартовала в Ингушетии, подробности сообщили в региональном Минприроды.

Ведомство получило от ветуправления 400 доз специальной вакцины, которая называется "Рабистав". Триста из них уже разместили на местности в трех охотучастках: Назрановском, Сунженском и Джейрахском. Еще один участок, Малгобекский, также будет снабжен препаратом.

Вакцина "Рабистав" сделана в виде съедобной приманки, внутри которого находится капсула с вакциной. Животные с аппетитом съедают "угощение", заодно поглощая и вакцину.

Вкусные брикеты помещаются там, где живут звери. Их раскладывают вручную, а затем, спустя семь дней проверяют, была ли вакцина "использована". Важно, что даже если какое-то животное съест сразу несколько доз, то никаких последствий для его здоровья это не даст.

Иммунитет против бешенства возникает спустя три недели после поедания вакцины. Он действует минимум год.

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