Хищников Ингушетии вакцинируют через еду

Хищных животных Ингушетии накормят вакцинами от бешенства. В охотничьих хозяйствах Ингушетии разложат приманки для плотоядных животных, содержащие съедобную вакцину от бешенства.

Охотничьи хозяйства Ингушетии применяют метод раскладки специальных приманок, которые содержат съедобную вакцину от этого серьезного заболевания, в местах обитания хищников

«Назрановскому, Сунженскому, Малгобекскому и Джейрахскому охотучасткам переданы 400 доз вакцины-приманки против бешенства диких плотоядных животных. Вакцина представляет собой съедобную брикет-приманку размером несколько сантиметров, которая имеет сильный запах. Дикие животные, поедая брикет, получают необходимую дозу препарата для иммунизации организма против бешенства»

– пресс-служба Минприроды республики

Специалисты по охоте собираются разложить. Такой подход помогает предотвратить заражение диких животных и, соответственно, снижает риск передачи бешенства человеку.

Охотоведы в регионе внимательно исследуют места, где живут плотоядные животные, чтобы выбрать наилучшие локации для размещения вакцин-приманок. Норы, тропы и края лесов становятся ключевыми точками, где использование приманок может оказаться наиболее результативным. Также учитываются сезонные изменения и поведение животных для более эффективного распределения приманок.

Таким образом, внедрение приманок с вакциной против бешенства для хищников в охотничьих хозяйствах Ингушетии является эффективным способом борьбы с этой угрозой.