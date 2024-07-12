Вспышка бешенства у собак обнаружена в Грузии

В нескольких населенных пунктах Кахети нашли случаи бешенства среди собак. Зараженных животных поместили в приют, где они находятся под наблюдением.

Несколько случаев бешенства зафиксировали у собак в регионе Кахети в Грузии, рассказал глава приюта Темур Заврашвили. Национальное продовольственное агентство страны передало ему несколько больных собак из сел региона.

Бешенство нашли у четвероногих друзей в селах Чалаубани и Мелаани в Кахети. В приют Заврашвили агентство передало около 90 собак. 14 из них уже погибли.

"У нас в агентстве карантин. В вольерах соблюдаются гигиенические нормы. Приют будет закрыт до 30 августа. Члены семей, где зафиксированы данные факты, уже привиты от бешенства"

- Темур Заврашвили

С его слов, первоначально заболевание заметили среди щенков, а не взрослых особей.

Ранее в июле этого года жительница села Патара Чорджо на западе Грузии умерла от заражения бешенством. Женщина получила его от собственного щенка. Это первый случай смерти от этой болезни в республике за два года.