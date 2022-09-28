Вестник Кавказа

Впервые с 2022 года человек умер от бешенства в Грузии

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В западной части Грузии произошло трагическое событие. Жительница села Патара Чорджо умерла от бешенства. Вероятно, ее заразил собственный питомец.

Женщина, жившая в селе Патара Чорджо в западной части Грузии, умерла от заражения бешенством. Ей было всего 45 лет. Об этом рассказали в Минсельхозе республики.

Вероятно, источником бешенства стал ее питомец – щенок, от которого она заразилась еще в последние дни зимы. В это же время собака скончалась.

Бешенство диагностировали накануне, однако женщина почувствовала себя плохо еще в первых числах июля. За помощью к медикам она обратилась значительно позднее.

Летальные исходы от заражения бешенством в Грузии не наблюдали целых два года.

Со слов Минсельхоза, лучший способ спасти зараженного от бешенства – своевременное обращение в медицинское учреждение и вакцинация.

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