Часть Европарламента призвала оппозицию в Грузии признать выборы

Левая фракция Европарламента опубликовала проект резолюции, где призвала все партии в Грузии признать прошедшие выборы и преодолеть поляризацию общества. В документе содержатся и другие заявления по Грузии.
Проект резолюции с призывом грузинские партии признать парламентские выборы разработала левая фракция Европарламента.
В проекте также содержится:
- призыв к совместной работе партий по преодолению поляризации общества;
- обращение к ЕС, где говорится о возобновлении целенаправленного диалога с Грузией по поводу евроинтеграции;
- неодобрение решения Европейского Совета о приостановлении финансовой помощи Грузии;
- необходимость сохранения безвизового режима.
Также фракция обратила внимание на отчеты международных наблюдателей, где отмечается конкурентная и свободная среда во время выборов.
Тем не менее, в проекте в очередной раз обозначается озабоченность европейских структур о принятии грузинским правительством двух законов – об иноагентах и о семейных ценностях.