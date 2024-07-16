Вестник Кавказа

Часть Европарламента призвала оппозицию в Грузии признать выборы

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Левая фракция Европарламента опубликовала проект резолюции, где призвала все партии в Грузии признать прошедшие выборы и преодолеть поляризацию общества. В документе содержатся и другие заявления по Грузии.

Проект резолюции с призывом грузинские партии признать парламентские выборы разработала левая фракция Европарламента.

В проекте также содержится:

  • призыв к совместной работе партий по преодолению поляризации общества;
  • обращение к ЕС, где говорится о возобновлении целенаправленного диалога с Грузией по поводу евроинтеграции;
  • неодобрение решения Европейского Совета о приостановлении финансовой помощи Грузии;
  • необходимость сохранения безвизового режима.

Также фракция обратила внимание на отчеты международных наблюдателей, где отмечается конкурентная и свободная среда во время выборов.

Тем не менее, в проекте в очередной раз обозначается озабоченность европейских структур о принятии грузинским правительством двух законов – об иноагентах и о семейных ценностях.

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