Вестник Кавказа

Пассажиры сгоревшего самолета в Анталье получат компенсацию

Пассажиры сгоревшего самолета в Анталье получат компенсацию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компенсацию в размере 100 тыс рублей получат пассажиры самолета «Азимута». Ранее он загорелся после неудачного приземления.

Пассажирам самолета, двигатель которого воспламенился в авиагавани города Анталья, определили компенсацию. Она составит 100 тыс рублей, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика «Азимут».

«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей»

- авиакомпания «Азимут»

Ранее пострадавшие пассажиры заявили, что будут подавать жалобу на работу авиакомпании. Также по поводу ЧП в аэропорту Антальи возбудили уголовное дело, которое начали расследовать в СКР.

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