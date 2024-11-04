Пассажиры сгоревшего самолета в Анталье получат компенсацию

Компенсацию в размере 100 тыс рублей получат пассажиры самолета «Азимута». Ранее он загорелся после неудачного приземления.
Пассажирам самолета, двигатель которого воспламенился в авиагавани города Анталья, определили компенсацию. Она составит 100 тыс рублей, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика «Азимут».
«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей»
- авиакомпания «Азимут»
Ранее пострадавшие пассажиры заявили, что будут подавать жалобу на работу авиакомпании. Также по поводу ЧП в аэропорту Антальи возбудили уголовное дело, которое начали расследовать в СКР.