Азербайджан и Иран проводят совместные военные учения

Военные учения Азербайджан и Ирана стартовали сегодня. Местом проведения учений стала горная местность неподалеку от границы двух стран.
Военные Азербайджана и Ирана проводят "Совместные учения Араз", сообщают сегодня иранские СМИ.
В четырехдневных учениях принимают участие спецназ армии Азербайджана и спецподразделения Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Маневры проходят на территории Ирана в приграничном районе неподалеку от города Асаландуз. Для проведения учений выбрана труднодоступная горная местность.