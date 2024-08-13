Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран проводят совместные военные учения

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные учения Азербайджан и Ирана стартовали сегодня. Местом проведения учений стала горная местность неподалеку от границы двух стран.

Военные Азербайджана и Ирана проводят "Совместные учения Араз", сообщают сегодня иранские СМИ.

В четырехдневных учениях принимают участие спецназ армии Азербайджана и спецподразделения Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Маневры проходят на территории Ирана в приграничном районе неподалеку от города Асаландуз. Для проведения учений выбрана труднодоступная горная местность.

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