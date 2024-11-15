Вестник Кавказа

Тель-Авив дал согласие на перемирие с «Хезболлой» - СМИ

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израиль подписал соглашением о прекращении огня с «Хезболлой». При этом Тель-Авив сохранит право проводить операции на границе Ливана и Сирии.

Израиль подписал документ о прекращении огня с ливанским военным движением «Хезболла», передает израильский телеканал Kan.

СМИ также сообщили, что в настоящее время израильский премьер Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить подписанное соглашение общественности.

Отмечается, что цель данного документа заключается в том, чтобы представить перемирие как выгодное для Тель-Авива решение, а не компромисс.

Телеканал также информирует, что вопрос о прекращении огня поднимался Нетаньяху на встрече с высокопоставленными министрами и сотрудниками службы безопасности.

Согласно данным, Тель-Авив оставляет за собой право проводить операции на границе Ливана и Сирии.

Помимо этого, США дали гарантии того, что Израиль сможет действовать в случае нарушения соглашения ливанской стороной.

Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем сказал, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ. Он добавил, что решение остается за Тель-Авивом.

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