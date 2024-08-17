Вестник Кавказа

Кельбаджар в Азербайджане празднует День города

Флаг Азербайджана в Карабахе
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня отмечается День города в Кельбаджаре. Освобожденный от оккупации населенный пункт празднует День города во второй раз впервые за 30 лет.

В Азербайджане 25 ноября отмечается День города Кельбаджар.

Праздник был установлен распоряжением президента АР Ильхамом Алиевым 31 июля 2023 года, в этом году Кельбаджар отмечает День города во второй раз.

День города установлен на день освобождения Кельбаджара от армянской оккупации, город был освобожден четыре года назад. Согласно трехстороннему Заявлению, президента Азербайджана, президента России и премьер-министра Армении, армянские ВС вышли из Кельбаджарского района после победы азербайджанской армии в Карабахской войне.

Сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев по случаю четвертой годовщины освобождения Кельбаджара от оккупации разместил в социальных сетях публикацию

"История нашей Победы – прошло четыре года со дня освобождения Кельбаджара от армянской оккупации. #QarabağAzərbaycandır #KarabakhisAzerbaijan”

– Ильхам Алиев

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