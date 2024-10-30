Вестник Кавказа

Правительство в Грузии представило новых министров

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства рассказал о новых назначениях в министерствах. Изменения коснулись глав МИД, Минюста и Минсельхоза.

Три новых министра появятся в обновленном правительстве Грузии, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Главой министерства иностранных дел будет Мака Бочоришвили, руководство Минюстом возьмет на себя Анри Оханашвили, а Давид Сонгулашвили станет министром окружающей среды и сельского хозяйства.

Список министров будет отправлен в парламент и утвержден на сегодняшнем заседании.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, состоится первое заседания новоизбранного парламента, которое возглавит партия "Грузинская мечта". Оно начнется в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Оппозиция и ее сторонники будут стараться помешать его проведению из-за несогласия с итогами выборов.

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