Вестник Кавказа

Туров в Каппадокию не будет из-за низкого спроса

Туров в Каппадокию не будет из-за низкого спроса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России не получат туров в нетуристические места в Турции. Причина – недостаток спроса.

Низкий спрос делает невозможным организацию туров в нетуристические места Турции, в частности, в Каппадокию, передала глава отдела контрактов агентства Pegas Touristik Гюлин Коджакая.

«Для запуска туров в эти регионы необходимы самолеты, разрешения на рейсы с учетом ограничений в использовании воздушного пространства, должен быть спрос, чтобы мы могли установить приемлемую цену на билеты. Но сейчас нам сложно набрать группу, чтобы полностью заполнить самолет в Каппадокию»

- Гюлин Коджакая

Она отметила, что после пандемии COVID-19 ее компания устроила туры по Анатолии и из Анкары.

Напомним, что российские туристы – лидеры по числу посетивших Турцию в этом году. Только в октябре их смогли обогнать путешественники из Германии

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