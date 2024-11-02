Вестник Кавказа

"Азимут" пустил резервный борт по маршруту Анталья-Сочи

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержанный на 12 часов рейс из Антальи в Сочи вылетел. "Азимут" использовал резервный самолет после вчерашнего происшествия с возгоранием двигателя.

Перевозчик "Азимута" после ЧП, произошедшего накануне с самолетом, прибывшим из Сочи в Анталью, отправил в обратный рейс резервный самолет.

Ранее стало известно, что обратный рейс в Сочи задерживается более чем на 12 часов - вылет должен был состояться до полуночи, но из-за происшествия с самолетом, был задержан. По данным онлайн-табло, сейчас резервный самолет направляется в Сочи, прибыть он должен в 12.50.

Накануне вечером у лайнера "Азимута" после посадки вспыхнул двигатель, пассажиры и экипаж не пострадали. ЧП повлияло на работу аэропорта Антальи.

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