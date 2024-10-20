Вестник Кавказа

В Турции будут судить россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

В Турции будут судить россиянку, бросившую ребенка в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий суд решит судьбу россиянки, которая родила в аэропорту Антальи и оставила ребенка. Первое слушание состоится в декабре.

Гражданку РФ, которая оставила новорожденную дочь в аэропорту Антальи и хотела улететь на родину, ждет суд в Турции.

"Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого – неизвестно"

– адвокат Айшегюль Кюбра Полат

Младенец был обнаружен в туалете аэропорта. Екатерина Бурназкина родила, оставила ребенка и планировала сесть на самолет, чтобы улететь в Россию. Женщину сопровождала ее мать. Судить будут их обеих, первое заседание для рассмотрения дела по существу могут провести в декабре 2024 года, передает РИА Новости.

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