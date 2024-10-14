Вестник Кавказа

Родившуюся в аэропорту Антальи девочку могут удочерить

Родившуюся в аэропорту Антальи девочку могут удочерить
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская девушка родила ребенка и оставила его в аэропорту на прошлой неделе. После случившегося молодую мать задержали.

Забрать девочку, появившуюся на свет в аэропорту Антальи, в первую очередь смогут родственники. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы.

Анна Кузнецова отметила также, что появилось очень много желающих оформить опекунство над малышкой.

"Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам"

– вице-спикер Госдумы

Напомним, неделю назад россиянка родила девочку в аэропорту Антальи и оставила ее там. Девушку, собиравшуюся вернуться на родину, задержали.

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