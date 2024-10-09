Вестник Кавказа

Оставленная в аэропорту Антальи девочка стала гражданкой России

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянка родила девочку и бросила ее в аэропорту в конце прошлой недели. Через несколько дней малышке дали гражданство РФ.

Девочке, появившаяся на свет в аэропорту Антальи, получила гражданство России. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие"

– пресс-служба детского омбудсмена

Сообщается также, что турецкому руководству была направлена нота о желании вернуть малышку в РФ, передает РИА Новости.

О задержании в Турции молодой российской девушки, родившей ребенка в аэропорту Антальи в минувшее воскресенье, стало известно несколько дней назад. Она оставила новорожденную и собиралась вылететь на родину.

 

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