Псевдокосметолог в Анталье принимал клиенток в своем микроавтобусе

Турецкие полицейские задержали в курортной Анталье "липового" косметолога, который принимал своих клиенток и нелегально делавшего инъекции ботокса прямо в своем микроавтобусе.

Турецкие полицейские "вычислили" и задержали в курортной Анталье фальшивого дерматолога, который, не заморачиваясь дипломами и сертификатами, колол инъекции ботокса и лечил зубы клиентам, в том числе и иностранным туристкам, в собственном микроавтобусе, пишет турецкая газета Sabah.

"Полиция конфисковала из микроавтобуса нелегальные средства для ботокса, медицинское оборудование и шприцы общей стоимостью в 2,5 млн лир (более $72 тыс). Установлено, что мужчина подвергал жизни клиентов опасности, вкалывая им ботокс, отбеливая зубы и оказывая другие услуги"

- Sabah

При всем этом у "липового" косметолога за плечами лишь среднее образование, которое не дает ему права на медицинскую практику, передает РИА Новости.

В то же время, как предполагают следователи, он провел сотни подобных операций, за которые на подозреваемого заведено несколько уголовных дел, в числе которых – обвинения в мошенничестве и умышленном нанесении телесных повреждений.

Впрочем, и на этот раз доктор-жулик может отделаться легким испугом – решением суда он снова был отпущен на свободу.