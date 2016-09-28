Вестник Кавказа

Информацию о побеге Бишимбаева прокомментировали в КУИС

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане распространяется информация о том, что экс-министр Бишимбаев, отбывающий срок, совершил побег. По заявлению КУИС, это несоответствующая действительности информация.

Сообщения о том, что из колонии пропал экс-министр Куандык Бишимбаев прокомментировали в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) Казахстана.

Согласно заявлению КУИС, Бишимбаев продолжает отбывать срок. Напомним, он приговорен к 24 годам в связи с убийством супруги.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности"

– КУИС

Жителей Казахстана призвали не публиковать в соцсетях непроверенную информацию. По факту распространения ложной информации заведено уголовное дело.

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