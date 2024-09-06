Суд продлил до зимы арест экс-главы Сергокалинского района

Арест бывшему главе Сергокалинского района снова продлен. Ему предстоит провести под стражей еще два месяца.

В Дагестане продлили арест бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову. Об этом рассказала глава пресс-службы Верховного суда республики.

"Суд в Махачкале продлил срок арест Омарова до 5 декабря"

– Зарема Мамаева

В июле этого года Омарова арестовала по делу о мошенничестве, а в конце месяца чиновник и его сын стали фигурантами дела о мошенничестве и отмывании денег.

Кроме того, экс-руководитель района является отцом двух боевиков, участвовавших в террористических атаках, которые были совершены в июне на Махачкалу и Дербент. Жертвами тех событий стали 20 человек.

В июле Омарова заключили под стражу до 5 сентября, а затем продлили арест до 5 октября.





