Стало известно имя нового главы Сергокалинского района

Руководить Сергокалинским районом Дагестана будет 42-летний Арсен Магомедов, пишет пресс-служба администрации муниципального образования.
Выборы прошли 5 сентября на сессии районного собрания депутатов. Все 27 депутатов, которые присутствовали на сессии, единогласно поддержали кандидатуру Магомедова.
Новый глава родился в 1982 году в селе Урахи Сергокалинского района. Окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции в Москве.
До назначения Магомедов был замглавы Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике.
Стоит добавить, что бывший руководитель района Магомед Омаров находится в СИЗО. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Помимо этого, его сыновья организовали террористические атаки на Махачкалу и Дербент 23 июня. Жертвами боевиков стали свыше 20 человек.