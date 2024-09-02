Вестник Кавказа

Стало известно имя нового главы Сергокалинского района

Стало известно имя нового главы Сергокалинского района
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым главой Сергокалинского района стал Арсен Магомедов. Выборы прошли 5 сентября на сессии районного собрания депутатов. Предыдущий глава МО обвиняется в мошенничестве.

Руководить Сергокалинским районом Дагестана будет 42-летний Арсен Магомедов, пишет пресс-служба администрации муниципального образования.

Выборы прошли 5 сентября на сессии районного собрания депутатов. Все 27 депутатов, которые присутствовали на сессии, единогласно поддержали кандидатуру Магомедова.

Новый глава родился в 1982 году в селе Урахи Сергокалинского района. Окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции в Москве.

До назначения Магомедов был замглавы Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике.

Стоит добавить, что бывший руководитель района Магомед Омаров находится в СИЗО. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Помимо этого, его сыновья организовали террористические атаки на Махачкалу и Дербент 23 июня. Жертвами боевиков стали свыше 20 человек.

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