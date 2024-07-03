Вестник Кавказа

Суд продлил арест экс-главы Сергокалинского района

Суд продлил арест экс-главы Сергокалинского района
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане продлили арест экс-главе Сергокалинского района. Об обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Его сыновья устроили теракт 23 июня.

Верховный суд Дагестана продлил арест бывшему руководителю Сергокалинского района Магомеду Омарову, сообщила глава пресс-службы суда Зарема Мамаева.

В июле Омаров был арестован по делу о мошенничестве, а в конце месяца в отношении экс-чиновника и его сына завели уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

Кроме того, бывший глава района является отцом двух боевиков, которые 23 июня устроили террористические атаки на Махачкалу и Дербент. Тогда погибли свыше 20 человек.

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