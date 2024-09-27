Вестник Кавказа

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии готовят масштабную презентацию развития Международного транспортного маршрута "Срединный коридор", которую проведут в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата, проходящей в Баку.

Грузия готовит масштабную презентацию отчета по развитию "Срединного коридора" в столице Азербайджана Баку - она пройдет 20 ноября в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата COP29, заявил в эфире грузинского телеканала "Имеди" первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"У нас есть дорожная карта, согласованная два года назад в Актау, Казахстане. Это подробный план того, что должна сделать каждая страна в плане улучшения инфраструктуры и общего управления, чтобы коридор не просто сохранил конкурентоспособность, а увеличил ее еще больше"

- Леван Давиташвили

Как рассказал министр, работа в стране сейчас ведется по многим направлениям – это и инвестиции в общественную инфраструктуру в целом, и вопросы управления, которые требуют тщательной координации между странами-участницами МТК, - отметил Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Для нормальной работы коридора Грузия проводит колоссальную работу – развивается портовая инфраструктура страны, модернизируется ее железная дорога, а также строится автомагистраль Восток-Запад, основные участки которой будут сданы в эксплуатацию в будущем 2025 году, добавил Давиташвили.

Напомним, Международный транспортный коридор пройдет через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы, он был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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