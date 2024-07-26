Вестник Кавказа

Азовское море в сезон очистят от медуз

Медуза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Уже со следующего 2025 года работники Росрыболовства начнут очищать Азовское море от медуз, которые не только создают массу неудобств для отдыхающих, но и влияют на улов основных промысловых рыб.

В нынешний летний сезон отдыхающие на Азовском море туристы массово жаловались на засилие медуз в морской воде – будущим летом их избавят от такого "соседства", заявили в "Росрыболовстве".

Медузы досаждают не только туристам, но и рыбакам – они перегружают кормовую базу основных промысловых рыб, что отрицательно сказывается на улове, и с этим приходится что-то делать, рассказал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, передает "Интерфакс".

Как объяснил чиновник, из-за уменьшившегося из-за жары речного стока вода в море становится соленее и теплее, что и привлекает сюда аморфных существ. Конечно, это влияет и на туризм - мало кто хочет купаться в "киселе из медуз", отметил Соколов.

Пока эксперты работают над способом очистки моря – их наработки проверят на практике уже в новом, 2025 году. Если эксперимент пройдет удачно, программа будет внедрена по всему Приазовскому региону, добавил замглавы ведомства.

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