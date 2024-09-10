Вестник Кавказа

Гражданин США задержан в Иране

Гражданин США задержан в Иране
СМИ сообщают о задержании в Иране гражданина США. Это первый американский гражданин, задержанный в Исламской Республике за последние 45 лет.

В Иране задержали гражданина Соединенных Штатов Резу Вализаде, имеющего также гражданство Исламской Республики. Данную информацию подтвердили в Госдепартаменте США.

Задержанный мужчина работал на Radio Farda. Это финансируемый США филиал Radio Free Europe/Radio Liberty.

В феврале этого года Вализаде написал на своих страницах в соцсетях, что членов его семьи задержали в Иране, пытаясь заставить его вернуться в страну.

По данным Associated Press, Вализаде стал первым американцем, задержанным в Иране с 1979 года.

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