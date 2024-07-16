Вестник Кавказа

Крупнейшая иранская авиакомпания попала под санкции США

самолет авиакомпании Iran Air
© Фото: соцсети авиакомпании Iran Air
США объявили о санкциях в отношении нескольких крупных иранских компаний. В частности, ограничительные меры коснулись самого крупного авиаперевозчика Исламской Республики.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда иранских компаний и нескольких физлиц. Об этом рассказали в американском Минфине и Госдепартаменте.

В частности, под ограничительные меры попал крупнейший авиаперевозчик Исламской Республики – Iran Air. В Госдепе пояснили, что такие меры приняты в связи с тем, что авиакомпания участвовала в поставках западных запчастей в Иран и иранских вооруженных систем в Россию.

Кроме того, в санкционные списки угодили компания Azadegan Transportation Company и ряд ее "дочек".

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