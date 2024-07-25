Вестник Кавказа

Свыше 10 физлиц и юрлиц попали под санкции США за помощь Ирану

Свыше 10 физлиц и юрлиц попали под санкции США за помощь Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США внесли в санкционные списки более 10 физлиц и юрлиц. Они помогали Ирану с производством ракет и БПЛА.

Соединенные Штаты объявили о введении санкции против 5 физлиц и 7 юрлиц, оказывавших содействие Ирану в закупке компонентов, которые необходимы для производства ракет и БПЛА.

Согласно сообщению американского Минфина, ограничительные меры затрагивают в том числе иранские, китайские и гонконгские компании.

В ведомстве отмечают, что безрассудное распространение Исламской Республикой своих ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и угрожает жизням мирных жителей всего мира.

В Минфине добавили, что продолжат санкционную политику в отношении физлиц и компаний, которые оказывают помощь Ирану в производстве смертоносных вооружений.

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