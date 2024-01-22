В Казахстане огласили приговор организаторам очередной пирамиды

В Казахстане завершился суд над организаторами очередной финансовой пирамиды, обманувшей жителей Актюбинской области страны на $123 тысячи – они вернули все похищенное и отделались условными сроками.

На скамье подсудимых в Казахстане оказались организаторы финансовой пирамиды с громким названием World Business Consulting, которые смогли обмануть актюбинцев на 60 млн тенге ($123 тыс), сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) страны.

"На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов"

- АФМ

Приговором суда двое организаторов нелегального бизнеса осуждены к пяти годам лишения свободы условно, и только потому, что они полностью возместили ущерб потерпевшим, отметили в агентстве, передает Sputnik Казахстан.

Финансовые пирамиды – бич Казахстана: только с начала года АФМ провело расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства этими мошенническими структурами, организаторы которых нанесли гражданам ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, они вернули "вкладчикам" более 13 млрд тенге.