Вестник Кавказа

В Казахстане огласили приговор организаторам очередной пирамиды

В Казахстане огласили приговор организаторам очередной пирамиды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане завершился суд над организаторами очередной финансовой пирамиды, обманувшей жителей Актюбинской области страны на $123 тысячи – они вернули все похищенное и отделались условными сроками.

На скамье подсудимых в Казахстане оказались организаторы финансовой пирамиды с громким названием World Business Consulting, которые смогли обмануть актюбинцев на 60 млн тенге ($123 тыс), сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) страны.

"На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов"

- АФМ

Приговором суда двое организаторов нелегального бизнеса осуждены к пяти годам лишения свободы условно, и только потому, что они полностью возместили ущерб потерпевшим, отметили в агентстве, передает Sputnik Казахстан.

Финансовые пирамиды – бич Казахстана: только с начала года АФМ провело расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства этими мошенническими структурами, организаторы которых нанесли гражданам ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, они вернули "вкладчикам" более 13 млрд тенге.

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