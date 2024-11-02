Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси

Грузинская оппозиция сегодня вечером снова вышла на улицы Тбилиси, чтобы провести очередную протестную акцию против результатов парламентских выборов.

Улицы вечернего Тбилиси снова заполнили оппозиционеры и представители грузинских неправительственных организаций, а также их сторонники – шествием они направились по центральным проспектам грузинской столицы, чтобы высказать свой протест против результатов парламентских выборов, в которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Сегодня оппозиционеры собрались на площади Республики у проспекта Руставели, после чего традиционно начали шествие к парламенту страны.

Главное требование бунтарей – отмена итогов голосования и проведение новых выборов, передает РИА Новости.

Напомним, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе прокомментировал сегодня нежелание оппозиционных партий признавать итоги выборов, предположив, что они в конечном счете все равно войдут в парламент. Жители Грузии уже легитимизировали парламент, поэтому властям не нужно ждать этого от оппозиции, пояснил Кобахидзе, напомнив: в голосовании на выборах приняли участие 2,1 млн человек, а свои голоса за правящую партию отдали 1,1 млн избирателей.