Азербайджан и Китай договорились о «зеленых» автомобилях на COP29

Компания NIO из Китая организовала мероприятие с презентацией, темой которой стало будущее электрокаров. Оно прошло в рамках COP29 в Баку.
Участниками мероприятия стали представители Азербайджана в сфере экологии и энергетики, а также их китайские коллеги.
Мероприятие открыл замминистра энергетики АР Эльнур Солтанов. В своей речи он отметил, что скоро общество полностью перейдет к электромобилям, сравнив это с переходом от стационарных телефонов к смартфонам.
Китай активно работает в направлении борьбы с изменениями климата за счет масштабного выпуска электрокаров, заметил замминистра экологии КНР Чжао Иньминь.
«Китай в прошлом году произвел более 10 миллионов электромобилей, обеспечив себе мировое лидерство в этой области»
- Чжао Иньминь
По итогам мероприятия, Азербайджан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области электромобилей. Документ заключен между азербайджанской компанией GreenCar и китайской Nio.
Напомним, что COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Сегодня в рамках мероприятия стартовал День энергии, мира, помощи и восстановления.