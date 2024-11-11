Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай договорились о «зеленых» автомобилях на COP29

Азербайджан и Китай договорились о «зеленых» автомобилях на COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе COP29 прошла презентация компании из Китая на тему электромобилей. По тогам мероприятия, она подписала соглашение о сотрудничестве с компанией из Азербайджана.

Компания NIO из Китая организовала мероприятие с презентацией, темой которой стало будущее электрокаров. Оно прошло в рамках COP29 в Баку.

Участниками мероприятия стали представители Азербайджана в сфере экологии и энергетики, а также их китайские коллеги.

Мероприятие открыл замминистра энергетики АР Эльнур Солтанов. В своей речи он отметил, что скоро общество полностью перейдет к электромобилям, сравнив это с переходом от стационарных телефонов к смартфонам.

Китай активно работает в направлении борьбы с изменениями климата за счет масштабного выпуска электрокаров, заметил замминистра экологии КНР Чжао Иньминь.

«Китай в прошлом году произвел более 10 миллионов электромобилей, обеспечив себе мировое лидерство в этой области»

- Чжао Иньминь

По итогам мероприятия, Азербайджан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области электромобилей. Документ заключен между азербайджанской компанией GreenCar и китайской Nio.

Напомним, что COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Сегодня в рамках мероприятия стартовал День энергии, мира, помощи и восстановления.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество Азербайджана с ООН на COP29

Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество Азербайджана с ООН на COP29

Грузия расскажет о строительстве &quot;Срединного коридора&quot; на COP29 в Баку

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Организацию COP29 в Баку оценили в России

Организацию COP29 в Баку оценили в России

Азербайджан объявит на COP29 результаты первого аукциона по солнечной электростанции

Азербайджан объявит на COP29 результаты первого аукциона по солнечной электростанции

COP29: Азербайджан запускает платформу &quot;Культура для климата&quot;

COP29: Азербайджан запускает платформу "Культура для климата"

ANAMA и ООН обсудили минную проблему и сотрудничество на COP29

ANAMA и ООН обсудили минную проблему и сотрудничество на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы