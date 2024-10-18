Вестник Кавказа

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Ставрополья добилась возвращения в госсобственность 11 тысяч гектаров пахотных земель общей стоимостью в 8 миллиардов рублей, которые самовольно захватила якобы

Опытной станции "Рассвет-Ставрополье", государственному филиалу федерального учреждения Северо-Кавказского федерального научного аграрного Центра, по требованию прокуратуры Ставропольского края вернули 11 тыс га пахотных земель стоимостью в 8 млрд рублей, которые захватила непонятная коммерческая структура, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Земля была изъята у госучреждения по иску коммерческой организации, однако как выяснилось в ходе прокурорской проверки, у "новоиспеченной" структуры, которую зарегистрировали недобросовестные коммерсанты, для "выращивания сельхозкультур" не было ни штата, ни техники, ни признаков хозяйствующей деятельности, передает "Интерфакс".

Судебный акт арбитражного суда об изъятии земель был оспорен в вышестоящем суде по поручению прокурора края Юрия Немкина, и апелляционный и кассационный суды поддержали прокуратуру, отказав в притязаниях на госземли. Незаконность решения арбитражного подтвердил Верховный Суд РФ.

"В настоящее время земли вернулись в филиал Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра и используются в государственных целях"

- прокуратура Ставрополья

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