Объявлена дата подведения итогов выборов в Грузии

ЦИК Грузии определил дату заседания, где подведут итоги выборов в парламент. Оно пройдет уже завтра, 16 ноября.

Собрание для подведения итогов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября, назначили в Центральной избирательной комиссии. Оно пройдет 16 ноября в 11:00 по местному времени (10:00 мск), передали в ведомстве.

На сегодняшний день результаты таковы:

«Грузинская мечта» - 89 мандатов в парламенте

«Коалиция за перемены» - 18 мандатов;

«Единство национальное движение» - 17 мандатов;

«Сильная Грузия» - 14 мандатов;

«За Грузию» - 12 мандатов.

Всего в парламенте Грузии 150 мест. "Грузинская мечта" намеревалась набрать конституционное большинство (2/3 всех мест), однако набрала только обычное.

Все 4 оппозиционные коалиции отказались признавать законность выборов, три из них призвали ЦИК аннулировать их партийные списки. В этом их отказалась поддержать только партия экс-премьер министра Георгия Гахария «За Грузию». В ней назвали это решение "спектаклем", так как грузинское законодательство не предусматривает подобного.

Также нынешний премьер-министр Ираклий Кобахидзе сделал прогноз, что все оппозиционные партии в итоге войдут в парламент, несмотря на свои заявления.