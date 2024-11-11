Вестник Кавказа

Десятки многоквартирных домов отремонтируют в Махачкале

Десятки многоквартирных домов отремонтируют в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Капитальный ремонт проведут в 50 многоквартирных домах в столице Дагестана. Также местные власти займутся обустройством городских пространств.

В дагестанской столице под капитальный ремонт попадут 50 многоквартирных домах в будущем году, передал первый замглавы города Нариман Темуркаев.

«В этом году у нас ремонтом охвачено более 40 многоквартирных домов. <…> На следующий год запланирован ремонт 50 домов»

- Нариман Темуркаев

Помимо этого, он подчеркнул, что в городе ведутся масштабные работы по обустройству общественных пространств под нужды людей с инвалидностью. Темуркаев передал, что за этот год в Махачкале появилось свыше 400 пандусов, в будущем их число будет увеличиваться.

Напомним, что ранее в Махачкале ввели мораторий на возведение апарт-отелей. Соответствующее решение приняли из-за того, что в них часто отсутствует социальная инфраструктура.

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