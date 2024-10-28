Россиянина депортировали из Турции из-за фото в аэропорту

Фотография в общественном месте стала причиной депортации россиянина из Турции. Он сделал в общественном месте фото женщины.

Гражданин России депортирован из Турции после фотографии в аэропорту. Об этом сказано в Telegram-канале Генконсульства РФ.

Мужчина был задержан и арестован в сентябре этого года по обвинению в нарушении тайны личной жизни.

"По итогам состоявшегося судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции"

– российское генконсульство

Напомним, в Турции нельзя снимать на видео или фотографировать граждан без их согласия. Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержан турист из РФ, сфотографировавший в транспорте местную жительницу с закрытыми глазами.