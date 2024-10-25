Российских туристов в Турции в 2024 году стало больше на 6%

Турция продолжает оставаться одним из самых популярных направлений у российских туристов. В 2024 году страну посетило на 6% больше россиян, чем годом ранее.

Курорты Турции показали рост турпотока из России с начала года по начало осени. Страна приняла почти 5,5 млн российских туристов, что превысило показатели прошлого года на 6% ( за те же девять месяцев).

Традиционно самым притягательным регионом для россиян остается Анталья. Сюда прибыло почти 60% от всех российских путешественников, общее число гостей из России составило свыше 3,2 млн человек.

Насладиться уникальным колоритом Стамбула в этом году решили более 1,5 млн российских туристов, а более 300 тыс отправились на Эгейское побережье, передает АТОР.

В целом, путешественников из России в Турции все еще меньше, чем до пандемии коронавируса. Многие россияне за последние годы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны.