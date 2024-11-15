Бюджет на следующий год приняли в Дагестане

Парламент Дагестана принял бюджет на 2025 год. Расходы составят более 186 млрд рублей. Данные могут быть скорректированы при поступлении допсредств.

Депутаты дагестанского парламента приняли в первом чтении бюджет Дагестана на 2025 год.

Как пишет РИА Дагестан, расходы составят 186,3 млрд рублей, доходы – почти 171 млрд, дефицит – 15,4 млрд, а госдолг региона – 27,1 млрд.

При этом спикер Заур Аскендеров сказал, что данные могут быть изменены при поступлении дополнительных средств.

За проект бюджета в первом чтении проголосовали 68 парламентариев. Против ни один депутат не проголосовал, четверо воздержались.

Отмечается, что 56,7 млрд рублей (31,6% от бюджета) уйдут на образование, 29,4 млрд (16,4%) – на здравоохранение, порядка 21 млрд (11,7%) – на жилищное строительство.