Хлопок стал основой ненефтяного экспорта Азербайджана в 2024 году

Эксперты назвали, какие товары составили основу ненефтяного экспорта Азербайджана в 2024 году. Основную часть дохода стране принесла продажа хлопка.

Хлопок стал главной статьей в общем объеме ненефтяного экспорта Азербайджана за 2024 год. Республика поставила хлопка более чем на $150 млн.

Вторым важным экспортным товаром стали томаты, поставки которых принесли стране почти $140.

Третье место в экспорте за золотом. Поставки драгметалла пополнили казну республики на $115 млн.

Главным покупателем товаров из Азербайджана стала Россия. Северному соседу Азербайджан поставил товаров на сумму свыше $840 млн. Второе место в числе главных экспортеров – Турция ($435 млн). Замыкает тройку Грузия (около $120 млн).

