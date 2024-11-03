Вестник Кавказа

Хлопок стал основой ненефтяного экспорта Азербайджана в 2024 году

Хлопок стал основой ненефтяного экспорта Азербайджана в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты назвали, какие товары составили основу ненефтяного экспорта Азербайджана в 2024 году. Основную часть дохода стране принесла продажа хлопка.

Хлопок стал главной статьей в общем объеме ненефтяного экспорта Азербайджана за 2024 год. Республика поставила хлопка более чем на $150 млн.  

Вторым важным экспортным товаром стали томаты, поставки которых принесли стране почти $140. 

Третье место в экспорте за золотом. Поставки драгметалла пополнили казну республики на $115 млн. 

Главным покупателем товаров из Азербайджана стала Россия. Северному соседу Азербайджан поставил товаров на сумму свыше $840 млн. Второе место в числе главных экспортеров – Турция ($435 млн). Замыкает тройку Грузия (около $120 млн).
 

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Баку, Азербайджан

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