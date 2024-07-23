Вестник Кавказа

Золото вошло в лидеры не-нефтяного экспорта Азербайджана

Золотые украшеия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Не-нефтяной сектор азербайджанского экспорта известен не только хлопком и помидорами, но и, согласно информации аналитиков, золотом – с начала года по 1 октября из Азербайджана было вывезено за рубеж 1,7 т этого драгоценного металла на общую сумму в $115,3 млн.

По данным экономических аналитиков из Центра ARIITKM, в этом году в верхнюю тройку товаров не-нефтяных экспортных потоков из Азербайджана попало золото. Драгоценный металл в первые девять месяцев 2024 года был продан за рубеж на более чем $115 млн.

В соответствии с прогнозом Всемирного банка о средней цене золота в 2024 году в $2100 за тройскую унцию, Азербайджан с начала года экспортировал примерно 1,7 т золотых слитков.

Первое место в не-нефтяных продажах азербайджанских товаров за рубеж занял хлопок – его было продано за девять месяцев на почти $151 млн.

Второе место, опережая продажи золота всего на $25 млн, у азербайджанских помидоров – их за тот же срок было экспортировано на $140 млн.

Традиционно главным импортером товаров не-нефтяного сектора азербайджанского производства остается Россия – она с начала года закупилась в Азербайджане на $844 млн. Следующей в списке идет Турция с почти вдвое меньшими показателями: $435 млн.

Грузия за девять месяцев купила товаров в АР почти на $200 млн, а замыкают пятерку покупателей Швейцария и США с менее $120 млн у каждой.

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