Вестник Кавказа

Банк Казахстана выпустит "цифровое золото"

Банк Казахстана выпустит "цифровое золото"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Казахстана с 17 марта начнет выпуск Gold Coin – "цифрового золота". Электронная монета привязана к курсу золота.

С 17 марта Банк Казахстана запускает проект Gold Coin. Это цифровая инвестиционная монета, которая привязана к курсу золота и тенге.  

Сообщается, что "цифровое золото" можно купить на электронной платформе Tabys. 

 "Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий"

– Нацбанк Казахстана 

Обнародована и цена одной единицы электронной монеты: один Gold Coin будет равен двадцатой части стоимости тройской унции золота. 

Проект предусматривает и обмен на реальную монету ÚKI, когда владелец "цифрового золота" соберет 20 единиц Gold Coin.

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