Банк Казахстана выпустит "цифровое золото"

Нацбанк Казахстана с 17 марта начнет выпуск Gold Coin – "цифрового золота". Электронная монета привязана к курсу золота.
С 17 марта Банк Казахстана запускает проект Gold Coin. Это цифровая инвестиционная монета, которая привязана к курсу золота и тенге.
Сообщается, что "цифровое золото" можно купить на электронной платформе Tabys.
"Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий"
– Нацбанк Казахстана
Обнародована и цена одной единицы электронной монеты: один Gold Coin будет равен двадцатой части стоимости тройской унции золота.
Проект предусматривает и обмен на реальную монету ÚKI, когда владелец "цифрового золота" соберет 20 единиц Gold Coin.