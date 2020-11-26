Черная пятница: что это такое, как появилась, почему так называется?

Завтра мир захлестнет гигантская волна шоппинга. Черная пятница - самая большая распродажа в году. Традиция, пришедшая к нам с Запада, сегодня особенно актуальна за счет развития маркетплейсов. Как появилась Черная пятница, при чем тут Киберпонедельник и почему распродажа всегда в ноябре?

Небывалые скидки, которые обещают продавцы в Черную пятницу не могут оставить равнодушными даже самых заядлых скептиков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черная пятница и рабы

В середине 2010-х годов западный сегмент соцмедиа захватила новость о том, что происхождение термина ”Черная пятница”, как и самого дня шоппинга связано с рабами. Якобы в середине XIX века на плантациях американского юга можно было купить рабов по скидке на следующий день после Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.

Это, конечно, фейк, который, тем менее стал настолько популярен, что люди начали призывать бойкотировать Черную пятницу из-за ее предполагаемых расистских корней. На самом деле, худшими для рабов днями были канун Нового года и первые дни года. Именно тогда хозяева продавали рабов, разлучая семьи. 1 января получило название ”День разбитых сердец”, поскольку в этот день проводились масштабные аукционы по продаже чернокожих невольников в Америке.

Черная пятница и финансовый кризис

Впервые термин ”Черная пятница” был применен не по отношению ко дню распродажи после Дня Благодарения, а в связи с финансовым кризисом конца 1860-х годов на американском рынке золота. Два известных финансиста-спекулянта - Джей Гоулд и Джеймс Фиск - предприняли попытку монополизировать торговлю золотом. В начале сентября 1869 года они скупили значительное количество золотых слитков, что привело к росту цен на золото, однако Белый дом, прознав об их манипуляциях, выпустил на рынок огромное количество драгоценного металла, и в результате его стоимость 29 сентября обрушилась на 20%.

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Этот день в финансовую историю вошел как Черная пятница. Впоследствии, многие дни недели, омраченные экономическими проблемами, стали называть черными: с Черного вторника, в частности, начался биржевой крах 1929 года.

Черная пятница и футбол

Ту самую Черную пятницу со скидками и распродажами, которую мы знаем сегодня, придумали не так давно: в середине XX века в Филадельфии. Традиционно в этом городе после Дня Благодарения проходил знаменитый футбольный матч между командами американских военного и военно-морского колледжей. В связи с этим в город съезжалось много людей, которые мечтали посмотреть игру. Продавцы, чтобы привлечь потенциальных покупателей, предлагали большие скидки, и в итоге в городе было не протолкнуться от желающих отправиться на шоппинг. В заметке от 1961 года The New York Times отмечает, что филадельфийская полиция день после Дня благодарения называет ”Черной пятницей” из-за огромного наплыва людей и плотного дорожного движения.

Красное и черное

Если в 1960-х годах выражение ”Черная пятница” имело отрицательную коннотацию, то в 1980-х ситуация начинает меняться. К этому времени о Черных ноябрьских пятницах в Филадельфии уже знала вся страна, и смышленые торговцы придумали для трендового термина легенду, которая кажется вполне правдоподобной.

В бухгалтерии есть термин: красное и черное сальдо. Если торговля уходила в минус, то полученная разница между приходом и расходом записывалась красными чернилами, а если в плюс - то черными. Якобы в период после Дня благодарения и до Нового года торговцы умудрялись из минуса уйти в плюс за счет активности покупателей, которые тратили огромные деньги на покупки к праздникам. С тех пор считается, что свое название пятничная распродажа получила, благодаря прибыли, записываемой черным цветом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Черную пятницу распродажи?

В США, откуда традиция Черной пятницы распространилась на весь мир, день после Дня благодарения считается стартом рождественского сезона покупок, поэтому продавцы, чтобы завлечь покупателей, делают в этот день скидки. С начала 2010-х Черная пятница заменила Субботу перед Рождеством как самый главный день шоппинга в Америке. В России Черная пятница набирает популярность с середины 2010-х годов.

Что такое Киберпонедельник?

Киберпонедельник - та же Черная пятница, только для онлайн-продавцов. Киберпонедельник появился в 2005 году, когда Национальная федерация ритейлеров США заметила, что после Дня благодарения покупатели все чаще делают покупки онлайн. В России Киберпонедельник проводится с 2013 года, но не в ноябре, а в конце января. Это связано с тем, что январь - месяц низких продаж после сезона праздников, поэтому онлайн-ритейлеры стараются привлечь покупателей в том числе выгодными предложениями и скидками.