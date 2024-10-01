Вестник Кавказа

Казахстан вошел в семерку стран мира по наращиванию запасов золота

Казахстан вошел в семерку стран мира по наращиванию запасов золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан активно пополнял золотые запасы за последние десять лет. Страна оказалась на седьмом месте в мире по этому показателю.

Темпы наращивания золотых резервов позволили Казахстану войти в семерку стран мира по накоплению драгоценного металла. Об этом сообщает РБК. 

За десять лет, с 2013 по 2023 годы, золотые запасы Казахстана выросли на 151 тонну. Это всего на три тонны меньше, чем у Узбекистана, который занял шестую строчку.  

Эксперты отмечают, что сложная геополитическая и экономическая обстановка в мире стимулирует страны активнее скупать золото. Так, в 2022 году национальные банки закупили суммарно 1082 тонны золота, что стало рекордом в истории. 

Отметим, что лидером по наращиванию драгоценного металла за 10 лет стала Россия. Золотые запасы страны за этот период выросли на 1298 тонн, Россия также занимает пятое место в мире по величине золотых резервов.

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