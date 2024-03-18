Вестник Кавказа

В Казахстане пресекли масштабную контрабанду нефтепродуктов

В Казахстане пресекли масштабную контрабанду нефтепродуктов
© Фото: сайт МВД Казахстана
Сотрудникам УБОП МВД Казахстана удалось пресечь попытку масштабной контрабанды нефтепродуктов – преступники пытались незаконно вывезти из страны 10 вагонов-цистерн с грузом почти на $250 тысяч.

Казахстанские полицейские предотвратили попытку масштабной контрабанды нефтепродуктов – к вывозу за рубеж были подготовлены более 10 вагонов-цистерн, сообщили в МВД страны.

"Вагоны, загруженные более чем 750 т нефтепродуктов на сумму свыше 120 млн тенге ($246,6 тыс), следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования"

- МВД Казахстана

В отношении контрабандистов, пытавшихся вывезти нефтепродукты из страны без необходимых разрешительных документов, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, передает Sputnik Казахстан.

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