В Казахстане пресекли масштабную контрабанду нефтепродуктов

Сотрудникам УБОП МВД Казахстана удалось пресечь попытку масштабной контрабанды нефтепродуктов – преступники пытались незаконно вывезти из страны 10 вагонов-цистерн с грузом почти на $250 тысяч.
Казахстанские полицейские предотвратили попытку масштабной контрабанды нефтепродуктов – к вывозу за рубеж были подготовлены более 10 вагонов-цистерн, сообщили в МВД страны.
"Вагоны, загруженные более чем 750 т нефтепродуктов на сумму свыше 120 млн тенге ($246,6 тыс), следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования"
- МВД Казахстана
В отношении контрабандистов, пытавшихся вывезти нефтепродукты из страны без необходимых разрешительных документов, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, передает Sputnik Казахстан.