Россия может увеличить объемы поставок нефтепродуктов в Казахстан. В Минэнерго РФ уточнили, что речь идет об отдельных категориях нефтепродуктов.

Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Казахстан. Данный вопрос обсуждался на заседании совместной российско-казахстанской комиссии по сотрудничеству, в которой участвуют представители Совфеда РФ и Сената парламента РК.

"РФ поставляет в Казахстан нефтепродукты в соответствии с индикативными балансами и готова их увеличить для определенных категорий"

– Минэнерго России

Стороны заметили, что РФ успешно обеспечивает транзит казахстанской нефти через КТК в черноморские и балтийские порты, а также по трубопроводу "Дружба".

"Совместная разработка шельфовых месторождений Каспийского моря является важным направлением сотрудничества"

– российское министерство