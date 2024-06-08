В Казахстане будет свой филиал МГИМО

Власти Казахстана планируют открыть филиал Московского государственного института международных отношений (университета) МИД Российской Федерации (МГИМО), заявил сегодня на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО"
- Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан давно и успешно сотрудничают в области сферы образования – сейчас в российских вузах учатся более 60 тыс студентов из Казахстана, что помогает укреплению дружественных связей между народами, напомнил казахстанский лидер, передает Sputnik Казахстан.
Напомним, сам Касым-Жомарт Токаев – выпускник легендарного московского вуза.