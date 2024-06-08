Вестник Кавказа

В Казахстане будет свой филиал МГИМО

В Казахстане будет свой филиал МГИМО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Казахстане заработает собственный филиал Московского государственного института международных отношений (университета) МИД Российской Федерации, заявил сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Власти Казахстана планируют открыть филиал Московского государственного института международных отношений (университета) МИД Российской Федерации (МГИМО), заявил сегодня на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО"

- Касым-Жомарт Токаев

Россия и Казахстан давно и успешно сотрудничают в области сферы образования – сейчас в российских вузах учатся более 60 тыс студентов из Казахстана, что помогает укреплению  дружественных связей между народами, напомнил казахстанский лидер, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, сам Касым-Жомарт Токаев – выпускник легендарного московского вуза.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Северный Кавказ может быть не единственной прародиной кефира – китайские ученые

Северный Кавказ может быть не единственной прародиной кефира – китайские ученые

Лабораторию стройматериалов создадут в Узбекистане

Лабораторию стройматериалов создадут в Узбекистане

Турция не будет интегрировать &quot;Стальной купол&quot; в НАТО

Турция не будет интегрировать "Стальной купол" в НАТО

Состояние Мраморного моря тревожит турецких экологов

Состояние Мраморного моря тревожит турецких экологов

Календарь ледникового периода найден в Турции?

Календарь ледникового периода найден в Турции?

Казахстан и Китай нацелились на строительство совместной лунной базы

Казахстан и Китай нацелились на строительство совместной лунной базы

Казахстан возьмется за экосистему Каспийского моря

Казахстан возьмется за экосистему Каспийского моря

Казахстан накормит другие страны саранчой

Казахстан накормит другие страны саранчой

Иран реализует ядерную программу в согласии с МАГАТЭ

Иран реализует ядерную программу в согласии с МАГАТЭ

Азербайджанских космонавтов стало больше 

Азербайджанских космонавтов стало больше 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы