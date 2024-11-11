Суеверия, которые пришли с Ближнего Востока

В мировой культуре огромное количество суеверий: кто-то верит в них, а кто-то нет, но они продолжают существовать и передаваться из поколения в поколения. Оказывается, многие из суеверий, которые знакомы нам с детства, пришли с Ближнего Востока. О самых интересных из них - в нашем материале.

Что будет, если рассыпать соль?

Не только в России, но и во многих странах мира рассыпанная соль считается плохой приметой: люди верят, что это может привести к ссоре. Дело в том, что соль считалась крайне ценным товаром с давних времен, и торговля солью во многом определяла экономическое процветание целых империй, поэтому к ней всегда относились с уважением. По легенде, солью рассчитывались с римскими солдатами (правда, исторических подтверждений данной гипотезе нет), а английское слово salary - ”зарплата” произошло от salt - ”соль”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суеверие же, связанное с солью, родилось на Ближнем Востоке - в Римской Палестине. Считается, что Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа, во время последней трапезы апостолов, рассыпал соль. Эпизод с рассыпанной солью даже запечатлен на картине Леонардо Да Винчи ”Тайная Вечеря”. Как известно, Иуда был одним из ближайших соратников Христа, который в итоге поступил нечестно, отдав его римским властям. Правда, предательство свершилось еще до того, как по преданию, Иудой была рассыпана соль, однако в сознании человечества закрепился именно этот несчастливый образ, связанный с важнейшим в жизни человека минералом.

Почему нельзя раскрывать зонт в доме?

Многие знают, что зонт в доме раскрывать нельзя - правда, непонятно, как тогда его сушить. Это суеверие пришло из Древнего Египта. Считается, что раскрытый в доме зонтик привлекает духов, в том числе и тех, у кого не самые лучшие намерения, и они, в свою очередь, могут спровоцировать неприятности. Более прагматичное объяснение запрету: возможные повреждения окружающих предметов из-за размеров зонта. Удивительно, но корни у этого суеверия религиозные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зонты существовали еще в Древнем Египте, за три с половиной тысячи лет до нашей эры. В целом, они были очень похожи на наши современные, правда, изготовлены из пальмовых листьев и использовались для защиты от солнца. Когда кто-то из древних египтян открывал зонт в помещении, считалось, что тем самым он оскорбляет бога Солнца, который, рассердившись, может наказать нарушителя. Возможно, суеверие с зонтом, одно из самых старых в мире.

Разлить кофе на удачу

Не все суеверия означают проблемы и неприятности. Одна ближневосточная примета наверняка порадует кофеманов: оказывается, разлить кофе к большой удаче! Если вы, будучи в одной из арабских стран или в Турции разольете кофе, то на вас точно не будут смотреть с осуждением, ведь это хороший знак. По легенде, такое приятное суеверие пришло из Египта, хотя и неизвестно, когда именно. Скорее всего, не раньше, чем в XVI веке, ведь только тогда кофе был завезен в уже мусульманскую страну на Севере Африки.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Легенда гласит, что в одном из дворцов был слуга Хаир, имя которого в переводе с арабского означает ”удача”. И вот однажды, когда Хаир обслуживал гостей, он случайно разлил кофе. Когда владелец дворца спросил, что случилось, ему ответили: ”Хаир - Удача - разлил кофе”. Несмотря на то, что в исламе отрицательное отношение к суевериям, любовь к кофе и в целом позитивный характер ”кофейной приметы”, объясняют ее существование по сей день.

Почему нельзя проходить под лестницей?

Жители многих стран мира уверены, что проходить под лестницей - дурной знак. В Турции, в частности, это суеверие настолько сильно, что люди стараются обходить стороной лестницы, стоящие у стен, как в помещениях, так и на улицах. Ранние христиане считали, что любой треугольник символизирует Святую Троицу, и проходя под ним, в частности, под лестницей, человек совершает богохульство, то есть оскорбляет Бога.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Согласно другой точке зрения, лестница, прислоненная к стене, напоминает эшафот - место, где совершалась смертная казнь через повешенье. В таком случае прохождение под лестницей может навлечь беду на человека. Однако самое древнее объяснение происхождения суеверия, связанного с лестницей, ближе по смыслу к христианскому, хотя оно и гораздо старше. Древние Египтяне считали треугольник священным: он символизировал волю, разум и любовь, которые вместе представляли собой душу человека. Прохождение через треугольник означало для них нарушение границ священного пространства, что, в свою очередь, было чревато наказанием.