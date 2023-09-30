Женщина умерла после пластической операции в Ингушетии

Пластическая операция могла стать причиной смерти жительницы Ингушетии. После медицинского вмешательства ее не смогли спасти даже в реанимации. Открыто уголовное дело.

Хирургическое вмешательство, предположительно, погубило женщину в Назрани, о трагедии сообщили в ингушском СУ СКР.

На данный момент установлено, что ЧП случилось в четверг 21 ноября в частной клинике в Назрани. Женщина 33 лет подверглась там операции, в ходе которой пациентке сделали коррекцию контуров тела. Однако, когда процедура осталась позади, ее самочувствие внезапно ухудшилось.

Пациентку отвезли в реанимацию. Однако врачи, несмотря на все усилия, не смогли ей помочь, и она скончалась.

Правоохранители провели доследственную проверку, а затем возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все детали трагедии, будут проведены экспертизы. Следователи изъяли документы и вещества, которые применялись в ходе хирургического вмешательства.