Саммит ОДКБ снова пройдет без Армении

Ереван отказался от участия в саммите ОДКБ в Астане. Само мероприятие запланировано на 28 ноября. В нем примет участие Владимир Путин.

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев сообщил об отказе армянской стороны от участия в мероприятиях организации в Астане.

При этом он отметил, что Ереван не будет против принятия документов, которые запланированы на предстоящих заседаниях ОДКБ.

Стоит добавить, что саммит организации состоится 28 ноября в Астане. В нем примет участие и глава российского государства Владимир Путин.