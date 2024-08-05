Вестник Кавказа

Саммит ОДКБ снова пройдет без Армении

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Ереван отказался от участия в саммите ОДКБ в Астане. Само мероприятие запланировано на 28 ноября. В нем примет участие Владимир Путин.

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев сообщил об отказе армянской стороны от участия в мероприятиях организации в Астане.

При этом он отметил, что Ереван не будет против принятия документов, которые запланированы на предстоящих заседаниях ОДКБ.

Стоит добавить, что саммит организации состоится 28 ноября в Астане. В нем примет участие и глава российского государства Владимир Путин.

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11-22 ноября


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