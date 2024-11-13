Вестник Кавказа

Две школы ушли на карантин в Северной Осетии

Две школы ушли на карантин в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В образовательных учреждениях Северной Осетии продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с этим несколько школ пришлось закрыть на карантин.

В Северной Осетии ввели карантин в двух школах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом поведала глава Минобрнауки республики.

Выступая 25 ноября на аппаратном совещании в республиканском правительстве, Элла Алибекова указала на то, что закрытых детсадов нет.

Согласно последней информации, сейчас в школах республики болеет ОРВИ или гриппом каждый пятый ученик.

"Процент заболеваемости по школам составляет почти 20%, по детсадам почти 16%"

 – глава министерства

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