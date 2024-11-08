Вестник Кавказа

Новогодние елки в Краснодаре защитят от вандалов

Новогодние елки в Краснодаре защитят от вандалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодара намерены установить видеокамеры с системой опознавания лиц, чтобы защитить от вандалов новогодние елки и инсталляции, которые уже начали устанавливать в столице Кубани.

В Краснодаре установят видеокамеры для защиты новогодних елок и праздничной иллюминации, которая будет украшать столицу Краснодарского края до конца января наступающего 2025 года, рассказал сегодня в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

"Есть и такие, кому недостаточно посмотреть, обязательно нужно оторвать что-нибудь, сделать фото, сидя на одной из фигур, сломать. Был уже прецедент. Мы обязаны обеспечить сохранность украшений. Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным, а если кто-то сломает конструкции, мы передадим информацию в полицию, а уж там церемониться не станут"

- Евгений Наумов

Больше всего камер появится на Александровском бульваре и на всех подходах к нему - они будут фиксировать обстановку на аллее и лица прохожих, добавил сити-менеджер.
Городские власти уже тестируют новогодние инсталляции и иллюминацию, а в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне устанавливают первую новогоднюю красавицу - всего в этом году установят девять таких праздничных елок.

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