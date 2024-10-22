Снег оставил дома часть школьников в Турции

Уроки в школах были отменены сегодня в ряде провинций в Турции, пишут турецкие СМИ.
Причина приостановки учебного процесса – мощные снегопады, из-за которых стало опасно отпускать детей в школы из-за возможных неполадок с транспортом.
Ограничения коснулись множества городов, таких как Кайсери, Сивас, Токат, Хатай, Элязыг и других. В провинции Трабзон не учатся школы, расположенные в сельской местности, отменены уроки в высокогорных районах.
Кроме того, на время аномального снегопада получили однодневные отпуска работники с ограниченными возможностями здоровья. Смогут остаться дома также беременные сотрудницы. Сделаны послабления и для страдающих хроническими заболеваниями.
Руководство регионов, где разбушевалась непогода, призывает всех местных жителей следить за ситуацией на дорогах и, планируя свои дела, учитывать погоду.