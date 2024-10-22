Вестник Кавказа

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Снег оставил дома часть школьников в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети сегодня не ходили в школы в некоторых турецких провинциях. Внеочередные каникулы, хоть и однодневные, были устроены из-за плохой погоды, а именно сильного снегопада.

Уроки в школах были отменены сегодня в ряде провинций в Турции, пишут турецкие СМИ.

Причина приостановки учебного процесса – мощные снегопады, из-за которых стало опасно отпускать детей в школы из-за возможных неполадок с транспортом.

Ограничения коснулись множества городов, таких как Кайсери, Сивас, Токат, Хатай, Элязыг и других. В провинции Трабзон не учатся школы, расположенные в сельской местности, отменены уроки в высокогорных районах.

Кроме того, на время аномального снегопада получили однодневные отпуска работники с ограниченными возможностями здоровья. Смогут остаться дома также беременные сотрудницы. Сделаны послабления и для страдающих хроническими заболеваниями.

Руководство регионов, где разбушевалась непогода, призывает всех местных жителей следить за ситуацией на дорогах и, планируя свои дела, учитывать погоду.

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