Вестник Кавказа

Селянин пытался взорвать гранату в Котайской области

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель села угрожал привести в действие гранату, находясь у себя дома, в центральной части Армении. Трагедия, по данным СМИ, едва не произошла в Котайской области.

Армянские полицейские сумели не допустить ЧП в Котайской области, о происшествии сообщают СМИ.

Инцидент имел место в селе Птгни. Сегодня вечером полицейские получили сигнал о том, что местный житель грозится взорвать гранату, передает Shamshyan.com.

Сначала его пытались уговорить сдать гранату, но преступник не соглашался. В итоге его разоружили силой.

В ходе обыска в доме злоумышленника была обнаружена вторая граната. Кроме того, правоохранители отыскали вещество, напоминающее наркотик.

Подозреваемого задержали, открыто уголовное дело.

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