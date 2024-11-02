Вестник Кавказа

Более 200 парков Кубани в 2025 году ждет обновление

Более 200 парков Кубани в 2025 году ждет обновление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В наступающем 2025 году еще 236 парков и скверов Краснодарского края получат новую жизнь – их приведут в порядок по программе благоустройства федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В наступающем 2025 году в Краснодарском крае продолжится благоустройство городских парков и скверов – в течение года вторую жизнь подарят 236 общественным территориям, сообщили в пресс-службе администрации Куьани.

Особое внимание власти региона уделят не только крупным городам, но и территориям провинции – таким, как хутор Новоукраинский и станица Костромская, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

"К проектам благоустройства надо подходить взвешенно, учитывать мнение людей и максимально сохранять растущие там крупные зеленые насаждения, параллельно высаживать новые, а муниципалитетам необходимо заключить контракты с подрядчиками до 15 февраля 2025 года"

- Вениамин Кондратьев

В завершающемся 2024 году в крае по программе благоустройства были обновлены 104 объекта, а всего по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" за шесть лет в крае благоустроили уже 1,4 тыс объектов, и не только в Краснодаре, но и в Армавире, Апшеронске, Славянске, Анапе и Курганинске.

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